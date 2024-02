Verkehrsunfall in Xanten Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Xanten ist eine 74-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Freitag gegen 17.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Lüttinger Straße in Richtung Viktorstraße gefahren und beabsichtigte, die Orkstraße zu überqueren. Zeitgleich habe sich ein schwarzes Fahrzeug, ein SUV, der Kreuzung genähert, um von der Orkstraße nach links in die Lüttinger Straße abzubiegen, berichtet die Polizei. Der Wagen habe mit seinem Heck die Fahrspur der Radfahrerin blockiert. Diese habe abrupt ausweichen müssen und sei dadurch zu Fall gekommen. Dabei habe sich die 74-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Zum Unfallzeitpunkt habe sie keinen Helm getragen. Mehrere Zeugen hätten den Vorfall bestätigt, berichtete die Polizei weiter. Diese Zeugen seien der Radfahrerin zu Hilfe gekommen, ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Der schwarze SUV habe dagegen seine Fahrt fortgesetzt, „ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“, teilte die Polizei mit. Sie veröffentlichte deshalb die Zeugensuche. Es soll sich um einen schwarzen SUV mit grüner Aufschrift, eventuell einem Werbeaufkleber gehandelt haben, der von einer Frau zwischen 40 und 50 Jahren gefahren worden sein soll.