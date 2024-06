Jugendlicher wurde verletzt zurückgelassen „Umfangreiche Ermittlungen“ nach Unfall in Xanten

Ersthelfer waren Xantener, die in der Nähe des Unfallorts, etwa 500 bis 600 Meter entfernt, zufällig an diesem Abend gegrillt hatten, wie einer von ihnen unserer Redaktion auf Anfrage berichtete. „Wir hörten quietschende Autoreifen und dann einen Knall, wir sind dann sofort hingerannt“, erklärte der Ersthelfer, der anonym bleiben will. „Wenn jemand in Not ist, ist es selbstverständlich, dass man hilft.“ Die Ersthelfer hätten die Polizei und den Rettungsdienst gerufen und sich um den verletzten Jugendlichen gekümmert, bis der Notarzt eintraf.