Unfall in Xanten : Motorroller stößt mit Auto zusammen – zwei Jugendliche verletzt

Unfall in Xanten

Xanten Ein Motorroller ist in Xanten mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Jugendliche schwer verletzt. Die Polizei stellte Strafanzeige gegen den Motorroller-Fahrer – er hatte keine Fahrerlaubnis.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Xanten sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 15-Jähriger gegen 14.15 Uhr den Trajanring mit einem Motorroller in Höhe der Sonsbecker Straße überqueren wollen. Dabei sei er mit dem Auto einer Frau (47) aus Frechen zusammengestoßen – die Autofahrerin habe Vorfahrt gehabt, erklärten die Ermittler. Durch die Kollision seien der 15-jährige Rollerfahrer und seine 14-jährige Sozia aus Wesel schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen habe sie ins Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt, berichtete die Polizei weiter. Deshalb sei eine Strafanzeige gestellt worden. Der Motorroller sei nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Die Polizei schätzte den gesamten Sachschaden auf etwa 5000 Euro.