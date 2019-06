Unfall in Xanten : Lastwagen prallt gegen Baum

Xanten In Xanten ist ein Lastwagenfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Die Ladung verteilte sich über 50 Meter auf der Straße.

Ein Lastwagen ist am Montagvormittag auf dem Trajanring in Xanten von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 50-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass der Duisburger in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten.