Hubschraubereinsatz in Xanten Kradfahrer bei Unfall in Marienbaum schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Marienbaum ist am Sonntag ein 59-jähriger Kradfahrer aus Rees schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der Kalkarer Straße in Höhe der Alte Schulstraße. Dort stießen ein Auto und das Motorrad des Reesers zusammen.