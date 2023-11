Unfall in Xanten Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

In Xanten ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Frau (68) aus Xanten sei gegen 17.45 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und habe die Poststraße an einer Querungshilfe überquert, erklärten die Ermittler. Zeitgleich habe eine andere Frau (78) aus Xanten die Poststraße stadtauswärts befahren. Aus bislang unbekannter Ursache sei die Fußgängerin vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Das sei nicht mehr fahrbereit gewesen, es sei sichergestellt worden.