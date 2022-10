Frau prallt gegen zwei Bäume in Xanten : Unfallfahrerin muss über Nacht in Haft

Xanten Die Polizei hat nach einem Unfall in Xanten eine Frau in Gewahrsam nehmen müssen, die alkoholisiert war und sich aggressiv verhalten hatte.

Eine 46-jährige Frau aus Waren an der Müritz ist am Montagabend mit ihrem Wagen in Xanten gegen zwei Bäume geprallt. Die Polizei spricht von einem spektakulären Unfall, nach dem die Unfallfahrerin Widerstand geleistet haben soll.

Die Polizei habe sie letzlich in Gewahrsam genommen, so dass die Frau die Nacht in der Wache in Kamp-Lintfort verbrachte.