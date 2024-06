Unfall in Xanten BMW kommt von der Straße ab – 16-Jähriger aus Kleve verletzt zurückgelassen

Nach einem Verkehrsunfall mit einem BMW in Xantens Ortsteil Marienbaum sucht die Polizei nach mehreren Personen, die in dem Fahrzeug gesessen haben sollen. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, war der Wagen am Samstagabend auf dem Lohschen Weg unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei.