Unfall in Xanten Autos stoßen zusammen – zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Xanten sind am Mittwochabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau (41) mit ihrem Auto die Geldener Straße (L480) befahren (aus Richtung Sonsbeck kommend) und wollte links in den Trajanring abbiegen. Dabei sei sie frontal mit dem Auto eines Mannes (58) zusammengestoßen, der auf dem Augustusring in Richtung Sonsbeck unterwegs gewesen war. Dabei seien sie schwer verletzt worden. Die Frau aus Sonsbeck und der Mann aus Geldern seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 20.000 Euro.