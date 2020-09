Verkehrsunfall in Xanten : Auto landet in Vorgarten – Fahrer hat keinen Führerschein

Xanten In Xanten ist ein Auto in einem Vorgarten gelandet. Der erst 17 Jahre alte Fahrer hat keinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Sein Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

In Xanten ist ein Auto am Sonntag von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Der Beifahrer sei bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 19-jährige Mann aus Serbien sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An Auto und Vorgarten sei ein mittlerer Sachschaden entstanden.