Unfall in Xanten : Auto landet auf dem Dach – Totalschaden

Unfall in Xanten

Xanten Zwischen Xanten und Marienbaum hat sich ein Auto überschlagen. Es landete auf dem Dach – mitten auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Wagen ist aber ein Totalschaden.

In Xanten ist eine Frau (73) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Montag gegen 11.50 Uhr auf der Marienbaumer Straße in Richtung Marienbam unterwegs gewesen. Etwa 200 Meter vor dem Spettmannsweg sei sie aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen, erklärten die Ermittler. Im Grünstreifen sei der Wagen durch Wurzelwerk ausgehebelt worden, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn liegen geblieben. Die Frau habe sich selbstständig aus dem Wrack befreien können. Durch den Unfall sei sie leicht verletzt worden. Das Auto ist nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. Es wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.