Unfall in Xanten Auto fährt gegen Hauswand – eine Person verletzt

In Xanten ist ein Auto gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer (67) am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr auf der der Landstraße 8 aus Obermörmter in Richtung Marienbaum unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache sei er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und an der Einmündung der L8 und der Kalkarer Straße (B57) gegen eine Hauswand gefahren, erklärte die Polizei. Der 67-Jährige aus Baden-Württemberg habe sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Eingangsbereich des Wohnhauses und am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Statiker habe noch in der Nacht das Gebäude begutachtet. Es sei weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.