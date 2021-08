Unfall in Xanten : 22-jähriger Motorradfahrer verletzt

Unfall in Xanten

Der 22-Jährige musste in ein Krankenhaus gefahren werden, in dem er stationär verblieb (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag verletzt worden, nachdem er beim Abbiegen auf ein Wohnmobil aufgefahren war.

Motorradunfall Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg ist am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der Rheinberger Straße in Xanten unterwegs, als er beim Abbiegen in die Straße Bislicher Insel auf ein vor ihm fahrendes Wohnmobil auffuhr. Er stürzte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.