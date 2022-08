Unfall in Wardt : Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Unfall in Wardt

Der Pedelec-Fahrer hatte in Höhe der Kreuzung Bankscher Weg / Am Bruckend die Staße Bankscher Weg überqueren wollen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xantens Ortsteil Wardt hat ein Pedelec-Fahrer eine Straße überqueren wollen. Dabei stieß der 71-jährige Mann mit einem Auto zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (25. August 2022) in Xanten ist ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann (71) aus Rees die Straße Bankscher Weg überqueren wollen, aber ein Auto übersehen, das von links angefahren kam – das Fahrzeug war auf der vorfahrtsberechtigten Straße Bankscher Weg (K 32) unterwegs gewesen und aus Richtung Vynen gekommen. Durch den Zusammenprall sei der Pedelec-Fahrer gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt, berichtete die Polizei. Einen Helm habe der Mann nicht getragen. Lebensgefahr habe direkt nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden können. Der 71-Jährige sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrerin des Autos, eine 43-jährige Frau aus Kalkar, sei unverletzt geblieben.