Unfall in Sonsbeck Frau wird in Auto eingeklemmt – Fahrzeug setzt selbstständig Notruf ab

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Sonsbeck ist eine Frau (23) aus Rees verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichteten, war sie auf der Uedemerbrucher Straße von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum gestreift und war in einer Wiese auf der Beifahrerseite gelandet. Der Notruf sei automatisch von ihrem Fahrzeug über die sogenannte eCall-Funktion abgesetzt worden.