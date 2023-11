Zusammenstoß mit Auto Mofafahrer bei Unfall in Sonsbeck schwer verletzt

Bei einem Unfall in Sonsbeck ist am Dienstagabend ein Mofafahrer (17) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin (22) aus Sonsbeck gegen 20.15 Uhr die Alpener Straße befahren. Sie war aus Richtung Gelderner Straße kommend in Fahrtrichtung Zur Licht unterwegs gewesen und in Höhe eines Discounters auf den Parkplatz abgebogen. Dabei stieß sie mit dem Mofafahrer zusammen, der ihr entgegengekommen war. Der 17-Jährige stürzte. Nach Angaben der Polizei zog er sich dabei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.