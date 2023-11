Unfall in Sonsbeck Lkw und Auto stoßen zusammen – drei Menschen verletzt

In Sonsbeck sind am Montagnachmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer (19) aus Sonsbeck mit seinem Pkw die Straße Zur Geer befahren. Er sei dann links in die Geldener Straße abgebogen. Dabei habe er den Lkw-Fahrer (60) aus Issum und dessen Sattelzug übersehen, der von rechts gekommen sei, berichteten die Ermittler. Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Dadurch sei der Lkw von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dort sei er auf einer Wiese liegen geblieben.