Zusammenstoß an Kreuzung Eine leicht verletzte Person bei Unfall in Sonsbeck

Bei einem Unfall in Sonsbeck ist am Dienstagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage sagte, sind an der Kreuzung Xantener Straße/Hammerstraße gegen 13 Uhr ein Kleintransporter und ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Demnach war der Kleintransporter auf der Xantener Straße in Richtung Sonsbeck unterwegs gewesen. Der Pkw-Fahrer befuhr die Hammerstraße in Richtung Marienbaumer Straße. Im Kreuzungsbereich sind die Fahrzeuge kollidiert. Dabei ist der Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Die Xantener Straße musste für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde einseitig gesperrt werden.