Pkw prallt gegen Strommast Zwei Personen bei Unfall in Labbeck verletzt

Wie die Feuerwehr Sonsbeck berichtet, sind am Samstag gegen 9.30 Uhr die Einheiten Labbeck und Sonsbeck, der Rettungsdienst sowie die Polizei mit dem Stichwort „Person eingeklemmt“ zur Marienbaumer Straße in Labbeck alarmiert worden. Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Pkw, so berichten die Einsatzkräfte, sei nach dem Zusammenstoß in ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Der zweite Pkw sei durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert worden, wo er zudem mit einem hölzernen Strommast kollidiert sei. Dieser sei bei dem Zusammenstoß zerbrochen.