Zwei Pkw stoßen zusammen Feuerwehr Hamb betreut verletzte Person nach Unfall

Sonsbeck/Hamb · An der Kreuzung Am Hülshof/Zitterhuck in Sonsbeck-Hamb ist es am Mittwochanbend zu einem Unfall gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt.

15.06.2023, 12:18 Uhr

Bei dem Unfall in Hamb waren zwei Pkw zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck-Hamb ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, seien bei dem Unfall zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Straßen Am Hülshof und Zitterhuck zusammengestoßen. Die Einheit Hamb sei um 19.33 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte versorgten die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Außerdem seien auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel aufgefangen worden, um eine Ausbreitung zu verhindern, und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Der Einsatz der Einheit Hamb war nach knapp eineinhalb Stunden beendet. Zuvor war die Feuerwehr Sonsbeck bereits am späten Nachmittag, gegen 17 Uhr, gerufen worden, um eine Gefahrenstelle auf der Kevelaerer Straße zu beseitigen. Dort war Motoröl auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern ausgetreten. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und das Motoröl mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Nach knapp einer Stunde konnte dieser Einsatz beendet werden.

(beaw)