Unfall in Sonsbeck : Fahrradfahrer von Auto erfasst – ein Schwerverletzter

Sonsbeck Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck schwer verletzt worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Radfahrer am Dienstag gegen 16 Uhr in Sonsbeck die Hochstraße in Höhe eines Supermarktes überqueren wollen und war dabei von einem Auto erfasst worden. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Weitere Angaben wie das Alter der beteiligten Personen lagen nicht vor. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Auch das Fahrrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Unfallursache war zunächst unklar.