Unfall an Kreuzung in Sonsbeck Neun Monate altes Baby und drei Erwachsene bei Zusammenstoß verletzt

In Sonsbeck hat sich am Montag an der Kreuzung Kevelaerer Straße -L419- / Achterhoeker Straße / Wildpaßweg ein Unfall ereignet, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 12.15 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Isselburg mit einem Mietwagen die Achterhoeker Straße in Richtung Wildpaßweg und beabsichtigte die L491 zu passieren. Dabei übersah er laut Polizei den Skoda einer 64-jährigen Frau aus Kevelaer, die die L419 von Sonsbeck in Richtung Kevelaer befuhr. Mit in ihrem Fahrzeug saßen noch eine 31-Jährige und ein neun Monate altes Kind. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Rettungswagen brachten alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgeschleppt werden.