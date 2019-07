Autos stoßen zusammen : Autos stoßen zusammen – zwei Personen verletzt

Sonsbeck Als eine Autofahrerin abbiegt, stößt sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Krankenwagen bringen sie und den anderen Fahrer in Krankenhäuser.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag gegen 19.35 Uhr zwei Personen auf der Marienbaumer Straße in Sonsbeck schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 81-jährige Frau aus Goch mit ihrem Auto auf der Uedemer Straße gefahren. Als sie in die Marienbaumer Straße abbiegen wollte, sei sie mit dem Wagen eines 34-jährigen Mannes aus Gescher zusammengestoßen. Bei der Kollision seien beide Personen schwer verletzt worden. Rettungswagen hätten die Frau und den Mann in Krankenhäuser gebracht. Es bestehe aber in beiden Fällen keine Lebensgefahr.