Unfall in Sonsbeck : Auto und Wohnmobil stoßen zusammen – mehrere Verletzte

Unfall in Sonsbeck

Sonsbeck In Sonsbeck sind ein Auto und ein Wohnmobil frontal zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Aus einem Fahrzeug mussten die Insassen von Feuerwehr und Rettungsdienst befreit werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren ein Auto und ein Wohnmobil um die Mittagszeit auf der Achterhoeker Straße frontal zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.