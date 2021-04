Unfall in Sonsbeck

Unfall in Sonsbeck Nach Schneefall und Frost stellten glatte Straßen die Autofahrer am Mittwochmorgen wieder vor Herausforderungen. Glück im Unglück hatte ein Autofahrer auf der Gelderner Straße / Ecke Strohweg in Sonsbeck. Er verlor auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und landete hinter der Leitplanke auf dem Autodach. Der Fahrer blieb unverletzt.