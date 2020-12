Unfall in Sonsbeck : Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen Baumstumpf

Sonsbeck In Sonsbeck ist ein Auto in einer langen Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Sonsbeck ist ein Mann verletzt worden. Er war gegen 12.40 Uhr mit seinem Auto auf dem Strohweg in Richtung Hamber Dyck gefahren. In einer Rechtskurve sei er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der nassen Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baumstumpf geprallt, berichtete die Polizei. Dabei habe sich der 40-jährige Sonsbecker verletzt. Er sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, habe dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen können. Sein Auto musste abgeschleppt werden.