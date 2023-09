Unfall in Sonsbeck 29-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Auf der Xantener Straße in Sonsbeck hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, bei dem ein 29-jähriger Mann aus Kalkar leicht verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige gegen 12.40 Uhr mit einem Auto auf der Xantener Straße in Richtung Xanten unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannten Gründen, so die Polizei, kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Graben. Der Fahrer aus Kalkar wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie die Polizei weiter berichtet, hat ein Arzt ihm dort eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und sei durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abgeschleppt worden.