Unfall in Kevelaer Sonsbeckerin fährt Kind mit Pkw an

SONSBECK/KEVELAER · Die Polizei sucht ein Mädchen, das am Donnerstag in einen Unfall in Kevelaer verwickelt gewesen war. Dabei hatte eine Frau aus Sonsbeck das Kind mit einem Pkw angefahren.

16.10.2023, 13:47 Uhr

Die Polizei sucht nach dem am Unfall beteiligten Mädchen (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wie die Kreispolizei Kleve berichtet, befuhr eine 55-jährige Frau aus Sonsbeck am Donnerstag mit einem roten Honda Jazz die Hauptstraße in Kevelaer. Die Frau wollte die Sonsbecker Straße geradeaus überqueren und übersah dabei ein von links kommendes Kind. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsbeteiligten, wodurch das Mädchen zu Boden stürzte. Laut Aussage der Fahrerin sei das Kind augenscheinlich unverletzt gewesen und habe sich, nachdem sie die Telefonnummer der Frau sowie eines Zeugen erhalten habe, von der Unfallstelle entfernt. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Geldern darum, dass sich weitere Zeugen sowie die Erziehungsberechtigten des Kindes unter Tel. 02831 1250 melden. Die Sonsbeckerin, welche den Unfall bei der Polizeiwache in Kevelaer meldete, konnte das Mädchen wie folgt beschreiben: sie ist circa zwölf bis 13 Jahre alt und hat lange dunkle Haare. Sie trug eine Brille und einen Trainingsanzug.

(RP)