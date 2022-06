Unfall auf der A57 : Auto kommt von der Straße ab – eine Person stirbt

An der A57-Anschlussstelle Uedem war das Auto von der Straße abgekommen. Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck An der Anschlussstelle Uedem der A57 ist ein Auto von der Straße abgekommen. Vor Ort leitete die Feuerwehr Sonsbeck eine Sofortrettung ein. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod der eingeklemmten Person feststellen.

Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Uedem der Autobahn 57 ist eine Person gestorben. Wie die Feuerwehr Sonsbeck mitteilte, war am frühen Donnerstagmorgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben gegen 3.15 Uhr alarmiert. Neben der Auffahrt habe ein Fahrzeug auf dem Dach gelegen, in dem sich eine bewusstlose Person befunden habe, berichtete die Feuerwehr. „Unverzüglich wurde wegen des akut lebensbedrohlichen Zustands eine sogenannte Sofortrettung eingeleitet.“ Der zwischenzeitlich eingetroffene Notarzt habe aber nur noch den Tod der eingeklemmten Person feststellen können. Für die weitere Bergung seien eine Tür und die B-Säule des Fahrzeugs entfernt worden. Gemeinsam mit der Polizei habe sie noch das Umfeld auf mögliche weitere betroffene Personen abgesucht.