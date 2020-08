B57 in Xanten-Birten : 23-jähriger Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Taxi

Das Taxi traf den Fußgänger frontal mit voller Wucht. Der Mann aus Oldenburg starb noch an der Unfallstelle. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten-Birten In Xanten-Birten ist ein Mann am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er hatte die Bundesstraße 57 überqueren wollen, als er von einem Auto erfasst wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Sonntagmorgen meldete sich um 4.22 Uhr über den Notruf der Leitstelle der Polizei ein Taxifahrer (35) aus Rheinberg, der angab, dass er gerade einen Fußgänger überfahren habe.

Der 23-jährige Mann aus Oldenburg war auf der Rheinberger Straße (B 57) in Höhe Gindericher Straße plötzlich vor dem Taxi, das in Richtung Xanten fuhr, aufgetaucht, so dass der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und den Fußgänger frontal traf.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Taxi-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Unglücks keinen Fahrgast an Bord hatte, erlitt einen Schock, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an.

(bp)