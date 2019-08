Verkehrsunfall in Xanten-Birten : Autofahrerin übersieht Gegenverkehr – drei Personen schwer verletzt

Xanten In Xanten sind zwei Autos an der Kreuzung der B57 und der L460 zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person aus einem der Fahrzeuge befreien.

Am späten Donnerstagabend sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 57 in Xanten-Birten schwer verletzt worden. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit.