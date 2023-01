Unfall auf B57 in Marienbaum Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Xantens Ortsteil Marienbaum ist ein Mann (19) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Auto auf der Kalkarer Straße (B57) in Richtung Kehrum unterwegs gewesen. In Marienbaum habe er vermutlich einen Reifenschaden gehabt, deshalb sei er nach links in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lastwagen eines Mannes (60) aus Sonsbeck zusammengestoßen, erklärte die Polizei. Durch die Kollision sei der 19-Jährige verletzt worden, er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden. Zwischen Uedemer Straße und Klosterstraße war die B57 zwischen 19.40 Uhr und 20.40 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.