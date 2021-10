Kurz vor Anschlussstelle Alpen : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 57

Sonsbeck/Alpen Auf der A57 ist ein Auto kurz vor der Anschlussstelle Alpen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Vorher soll es eine Sichtbehinderung durch ein qualmendes Fahrzeug gegeben haben. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Autobahn 57 sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei am Montag auf Anfrage berichtete, hatte ein Wagen in Fahrtrichtung Krefeld einen Motorschaden gehabt, wodurch sich Rauch ausbreitete. Nach ersten Ermittlungen sei ein dahinter fahrendes Auto deshalb auf den anderen Fahrstreifen gewechselt und dabei mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, berichtete ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Feuerwehr Sonsbeck wurde dabei eines der beiden Autos schwer beschädigt und der Kraftstofftank zerstört. Entgegen einer ersten Meldung seien aber keine Personen eingeklemmt worden, erklärten die Einsatzkräfte.