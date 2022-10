Verfolgungsjagd auf der A57 : Autofahrer flüchtet vor der Polizei und kommt von der Straße ab

Sonsbeck Die Polizei hat auf der A57 ein Fahrzeug kontrollieren wollen, aber der Autofahrer beschleunigte. In Höhe Sonsbeck kam er von der Straße ab und flüchtete dann offenbar zu Fuß weiter. Die Fahndung läuft.

Wie die Autobahnpolizei in Düsseldorf am Mittwochabend auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte ein Zivilfahrzeug der Polizei gegen 19.55 Uhr einen Wagen kontrollieren wollen. Das Fahrzeug war auf der Autobahn 57 aus Richtung Emmerich kommend in Richtung Krefeld unterwegs gewesen. Es habe einen „Verdachtsmoment“ gegeben, berichtete die Polizei. Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor.