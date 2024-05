Zugunfall in Xanten-Birten Fahrradfahrerin wird von Zug touchiert und leicht verletzt

An dem unbeschrankten Bahnübergang an der Römerstraße in Birten ist es am Freitagnachmittag erneut zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde das Fahrrad einer Frau aus den Niederlanden von der Regionalbahn (RB) 31 touchiert. Die Frau hat nach Information der Polizeikräfte vor Ort leichte Verletzungen davongetragen und wurde ins Krankenhaus gefahren.