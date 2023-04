Unfall auf A57 bei Sonsbeck Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen – eine Person verletzt

Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, sind die beiden Fahrzeuge am Dienstag gegen 17 Uhr auf der A57 in der Nähe der Anschlussstelle Sonsbeck zusammengestoßen. Dabei sei eine Person verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Wegen des Unfalls sei ein Fahrstreifen in Richtung Nijmegen an der Unfallstelle etwa eine Stunde lang gesperrt gewesen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor, auch nicht zur Unfallursache. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.