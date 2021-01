Kriminalität in Xanten : Einbruch in eine Bäckerei

Xanten Die unbekannten Täter haben Geld erbeutet und die Zigarettenautomaten demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch in eine Bäckerei Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem zurück liegenden Sonntag gegen 11.30 Uhr und Montagmorgen gegen 5 Uhr in eine Bäckerei an der Dr.-Cornelius-Scholten-Straße in Xanten eingedrungen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, haben die Einbrecher Geld erbeutet. Ob die Täter auch etwas aus dem völlig demolierten Zigarettenautomaten gestohlen haben, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei weiter mit. Von den Tätern fehlt bislang jeden Spur. Die Ermittlungen dauern an. Wem in der besagten Zeit etwas Verdächtiges am oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen ist, sollte seine Beobachtungen umgehend unter der Telefonnummer 02801 71420 der Polizei Xanten schildern.