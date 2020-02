Starkregen in Sonsbeck : Hanglage und Ackerbauflächen fördern Überschwemmungen

Sonsbeck Vor fast vier Jahren war nach wolkenbruchartigen Regenfällen Land unter in Sonsbeck. Seither lässt die Gefahr die Politik nicht mehr los.

Die Nacht auf den 2. Juni 2016 wird man in Sonsbeck wohl nicht mehr vergessen. Damals stand nach anhaltenden Wolkenbrüchen nahezu die komplette Gemeinde unter Wasser. Seither befasst sich die Politik regelmäßig mit Maßnahmen, die in solchen Regenfällen die Folgen lindern können. Der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft befasste sich mit wild abfließendem Wasser, das nicht von den Kanälen aufgenommen wird.

Um Überschwemmungen Starkregen wenigstens zu minimieren, hat die Verwaltungsspitze das Ingenieurbüro Martin Janßen gebeten, das Gemeindegebiet zu begutachten. Fazit: Das Problem seien vor allem die Hanglage der Grünen Perle und die intensive ackerbauliche Nutzung. Die Ingenieure halten es, um aus der bedrohlichen Lage zu kommen, für ratsam, Notwasserwege zu schaffen, um das Regenwasser „in unkritische Gebiete abzuleiten“. An einigen Stellen biete es sich an, Retentionsflächen (Rückhaltebecken) anzulegen, weil die Kanäle im Ort bei Starkregen das Wasser nicht aufnehmen könnten. Und die Gemeinde müsse bei Straßen NRW Druck machen, dass die zugewachsenen Gräben wie an der Xantener Straße und der Reichswaldstraße besser gepflegt würden. Und es könne helfen, Acker in Grünland umzuwandeln.