Umbau am ehemaligen Pfarrheim Labbeck Für die Dorfgemeinschaft aufgehübscht

Dass fast das halbe Dorf anwesend war, wäre übertrieben. Aber an die 100 Labbecker waren es doch, die am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung ins ehemalige Pfarrheim gekommen sind. Und sie haben nicht nur mit Interesse die Ausführungen verfolgt, was die Gemeinde bislang an und in der Begegnungsstätte am Dorfplatz verändert hat, sie konnten sich vor Ort gleich davon überzeugen. Denn die Sitzung fand im aufgehübschten großen Saal des Pfarrheimes statt, in das die Gemeinde seit der Übernahme im Jahr 2009 bislang insgesamt 340.000 Euro gesteckt hat, um es „zukunftsfähig als Dorfgemeinschaftshaus aufzustellen“, wie Bauamtsleiter Georg Schnitzler sagte.