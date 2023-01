Ukraine-Krieg Xanten schickt humanitäre Hilfe per Post

Die Hilfsbereitschaft in Xanten für die Menschen in der Ukraine reißt nicht ab. In Vynen sind am Samstag Hilfsgüter gesammelt worden, um sie über die Deutsche Post in das osteuropäische Land zu schicken. Aus der ganzen Umgebung kamen weit mehr Spenden zusammen, als Sonja Potthoff erwartet hatte. Bis zum Abend hätten sie mehr als 80 Pakete im Pfarrheim verstaut. „Das war der Wahnsinn.“ Potthoff hatte die Sammlung der Xantener Propsteigemeinde ins Leben gerufen.