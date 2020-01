Allein die Sanierung der Gebäude des Stiftsgymnasiums und der Gesamtschule in Xanten bringen einer Untersuchung zufolge Kosten von 25 Millionen Euro mit sich. Die Modernisierung wäre doppelt so teurer. Doch die Mängelliste ist lang. Einige Beispiele in der Übersicht: Es fehlt an Platz. Im Lehrerzimmer der Gesamtschule etwa müssen dutzende Kollegen auf engstem Raum arbeiten.