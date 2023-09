Personenbeschreibung veröffentlicht Überfall auf Tankstelle in Xanten – Polizei fahndet nach Täter

In Xanten hat ein unbekannter Täter am Freitagmorgen die Total-Tankstelle an der Rheinberger Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilte, forderte der Mann gegen 6.30 Uhr mit einem Messer Geld von der Mitarbeiterin der Tankstelle. Das habe er aber nicht bekommen. Daraufhin sei er aus der Tankstelle geflüchtet und mit einem Fahrrad über einen Feldweg in Richtung Beekscher Weg gefahren. Nach einigen Metern habe er sein Fahrrad zurückgelassen und sei Fuß weitergelaufen. Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden, auch mit Hilfe eines Hubschraubers. Bisher aber ohne Erfolg. Die Polizei hat deshalb eine Personenbeschreibung veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er habe eine schlanke Figur. Während des Überfalls habe er eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose, schwarze Turn- und Handschuhe getragen. Er habe Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort entgegen, Tel. 02842 9340.