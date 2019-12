U3-Kinderbetreuung n Sonsbeck : Eine Krümelkiste für Kinder

Sonsbeck Zwei Frauen erfüllen sich einen Traum und eröffnen in Sonsbeck eine Tagespflege-Einrichtung für die U3-Betreuung.

„Wir sind super stolz, dass wir das hingekriegt haben“, sagt Evers und spricht für sich und ihre Kollegin, mit der sie das Projekt gestemmt hat. Die beiden haben sich vor sieben Jahren im Xantener Placidahaus kennengelernt, als sie eine Ausbildung zur Kinderpflegekraft machten. Evers sattelte noch die Fachkraft für frühkindliche Pädagogik drauf, besuchte dafür ein Jahr eine Fachschule in Krefeld. „Wir haben im Rahmen unserer Ausbildung am Berufskolleg in Xanten auch ein Praktikum absolviert, ich war in einer Großtagespflege in Moers, Sara bei einer Tagesmutter in Sonsbeck“, erzählt sie. „Und wir haben immer gesagt: So was machen wir mal.“ Denn Kinder unter drei Jahren betreuen, das ist für sie der Traumjob. „Wickeln, Fläschchen geben, kuscheln, spielen: Das ist total schön“, schwärmt Evers, die nach der Ausbildung vier Jahre in Krefeld in der U3-Betreung gearbeitet hat, bevor der Entschluss reifte, sich selbstständig zu machen.