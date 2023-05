Zahlreiche Schaulustige am Rheinufer U-Boot fährt an Xanten vorbei – „Das ist ein Ereignis“

Lothar Odenthal war am Freitag einer der Ersten an der Rheinfähre in Xanten. Gegen 9.30 Uhr sicherte sich der Alpener bereits direkt am Ufer einen Platz mit einem guten Blick auf den Rhein. Er hatte seine Kamera und ein großes Objektiv mitgebracht, um Fotos zu machen. „Das ist ein Ereignis“, sagte er und meinte den Transport von U 17 auf dem Rhein. „Das kommt ja nicht jeden Tag vor.“