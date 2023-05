Transport von U17 auf dem Rhein Wo Sie das U-Boot in Xanten, Wesel und Rheinberg sehen können

In Ausflugslokalen entlang des Rheins in Xanten und Bislich haben Menschen schon angerufen und sich erkundigt, ob die Gastronomien am Freitag, 12. Mai, geöffnet haben. Denn im Laufe des Tages wird das U-Boot U17 an ihnen vorbeifahren. Manche, die sich dafür interessieren, überlegen sich deshalb, wo sie den besten Blick auf diesen seltenen Transport haben. Wir geben sieben Empfehlungen für Xanten, Wesel und Rheinberg.