Weil Account besonders verifiziert ist Polizei im Kreis Wesel beendet Twitterpause

Hintergrund war ein Test von Twitter in den USA. Gegen eine gebühr konnten Nutzer ihren Account verifizieren lassen. Sie erhielten dann ein blaues Häkchen. Twitter stoppte den Test, als sich Accounts auf diese Weise für Institutionen, Unternehmen oder Prominente ausgaben. Die Kreispolizei Wesel befürchtete, dass so etwas auch in Deutschland möglich sein könnte, sich jemand für sie ausgibt und gegen eine Gebühr von Twitter ein blaues Häkchen bekommt. Dann wäre für die Bevölkerung schwerer zu erkennen gewesen, welche Informationen von der Kreispolizei auf Twutter verbreitet werden – und welche von einem Fake-Account.