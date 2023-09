Tus Xanten II gegen Büdericher SV II Gerangel wegen Schiedsrichterentscheidung – Polizei muss anrücken

Die Polizei ist am Sonntag zu einem Fußballspiel in der Kreisliga C im Xantener Fürstenberg-Stadion gerufen worden. Nach ersten Informationen eskalierte ein Streit über eine Schiedsrichterentscheidung in der Partie der zweiten Mannschaft des TuS Xanten gegen die zweite Mannschaft des Büdericher SV. Wie die Polizei berichtete, hatte es während des Spiels deshalb schon verbale Streitigkeiten gegeben. Nach Ende der Begegnung sei die Auseinandersetzung weitergegangen. Daran sollen Spieler und Zuschauer beteiligt gewesen sein. Bei einem Gerangel seien zwei Spieler der Gastmannschaft (27 und 33 Jahre alt) geschlagen und getreten worden. Sie seien dadurch leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Die vor Ort eingesetzten Polizistinnen und Polizisten hätten einen 27-jährigen Tatbeteiligten ermitteln können.