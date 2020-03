Trickdiebstahl in Xanten : Zwei Männer bestehlen Modegeschäft

Trickdiebstahl in Xanten

Die Polizei in Xanten bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den Tatverdächtigen zu melden (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Xanten Zwei unbekannte Männer haben am Freitag ein Modegeschäft in der Xantener Innenstadt bestohlen.

Nach Angaben der Polizei betraten die mutmaßlichen Täter gegen 13.20 Uhr das Modegeschäft an der Straße Am Markt. Einer von ihnen täuschte der Mitarbeiterin im Kassenbereich vor, einen Artikel kaufen zu wollen, während der andere Mann die Frau in ein Gespräch verwickelte. Erst nachdem die Männer das Geschäft verlassen hatten, stellte die Mitarbeiterin fest, dass einer der beiden Männer Bargeld gestohlen hatte.