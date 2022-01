Ehemaliger Leiter der Jugendbildungsstätte Forsthaus Hasenacker : Trauer um Sonsbecks SPD-Ehrenvorsitzenden Gerd Gieskes

Sonsbeck Der gebürtige Gelsenkirchener war 22 Jahre stellvertreteder Bürgermeiter der Gemeinde und gehörte 35 Jahre dem Sonsbecker Rat an. 30 Jahre leitete er die Jugendbildungsstäte Forsthaus Hasenacker in Labbeck.

Gerd Gieskes stammte aus Gelsenkirchen, wo er am 1. Januar 1945 geboren wurde. Dort wuchs er mit einem Zwillingsbruder auf, arbeitete 18 Jahre als Betriebsschlosser bei der Veba, heiratete seine Frau Hildegard, mit der er einen Sohn – Nils – bekam. 1976 entschied sich das Ehepaar für einen beruflichen Neuanfang: Er wurde Hausverwalter in der Jugendbildungsstätte Forsthaus Hasenacker in Labbeck, sie leitete die Hauswirtschaft des Heims. Bevor Gieskes erstmals an den Dassendaler Weg fuhr, habe er Sonsbeck auf der Landkarte ausfindig machen müssen, erzählte er später. Mit dem Umzug begann ein anderes Leben. Am Niederrhein, auf dem Dorf. Doch Gieskes und seine Frau haben den Schritt nie bereut, sagten später sogar: „Sonsbeck ist unsere Heimat geworden. Heute möchten wir nicht mehr zurück nach Gelsenkirchen.“ Bis 2006 leitete Gieskes die idyllisch gelegene Jugendbildungsstätte.