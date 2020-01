Umfrage unter Einwohnern : Das halten Xantener vom Tourismus

Info

Hintergrund Isabelle Borgers hat in Breda Internationales Tourismusmanagement studiert. Sie ist in Xanten aufgewachsen. Für ihre Bachelorarbeit habe sie den Tourismus in ihrer Heimatstadt als Thema gewählt, weil in ihrem Umfeld immer mehr über dessen Auswirkungen gesprochen werde, erklärte Borgers unserer Redaktion. Sie hatte im März die Umfrage online gestartet und in Xantener Facebook-Gruppen dazu aufgerufen.